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Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги операции «Мотоцикл»

ОБЩЕСТВО

Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги операции «Мотоцикл» Фото: автор

Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги операции «Мотоцикл» Фото: автор

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Башкортостана с 26 по 29 сентября Госавтоинспекция проводила профилактическую операцию «Мотоцикл». По информации ведомства, за это время было проверено 957 единиц мототранспорта. Было выявлено 42 незарегистрированных в установленном порядке мотоцикла. Водители данной категорией транспорта допустили 507 фактов нарушений Правил дорожного движения. Среди них, в четырех случаях мотоциклисты были нетрезвыми. 39 водителей задержали за управление двухколесной техникой без соответствующего удостоверения. На спецстоянку поместили 29 мотоциклов.

Профилактическая операция проводилась с целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототехники.

Теги: профилактика, ГИБДД
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