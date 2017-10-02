Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.01

EUR 68.44

2 октября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии водители не ожидали начала зимы в октябре

ОБЩЕСТВО

В Башкирии водители не ожидали начала зимы в октябре Фото: скриншот видео Айсара Нигматуллина | Видео: Айсар Нигматуллин

В Башкирии водители не ожидали начала зимы в октябре Фото: скриншот видео Айсара Нигматуллина | Видео: Айсар Нигматуллин

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане обильно выпавший снег на трассе Сибай — Баймак утром 1 октября застал водителей врасплох. В соцсети появились фотографии заснеженной дороги. Очевидец прислал в агентство «Башинформ» запись, где видно, что в кювет опрокинулась «Лада Калина». Девушка, управлявшая автомобилем, серьезно не пострадала. Возможной причиной ДТП стало то, что водитель ехала на машине с летней резиной и не справилась с управлением из-за погодных условий.

По словам очевидца, автомобилисты старались ехать по дороге аккуратно, медленно из-за гололеда.

Как сообщалось ранее, в республике сегодня возможны небольшие осадки в виде снега и дождя. Днем синоптики прогнозируют +1,+6.

Теги: погода, снег, ДТП
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть