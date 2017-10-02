В Башкирии водители не ожидали начала зимы в октябре Фото: скриншот видео Айсара Нигматуллина | Видео: Айсар Нигматуллин В Башкирии водители не ожидали начала зимы в октябре Фото: скриншот видео Айсара Нигматуллина | Видео: Айсар Нигматуллин

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане обильно выпавший снег на трассе Сибай — Баймак утром 1 октября застал водителей врасплох. В соцсети появились фотографии заснеженной дороги. Очевидец прислал в агентство «Башинформ» запись, где видно, что в кювет опрокинулась «Лада Калина». Девушка, управлявшая автомобилем, серьезно не пострадала. Возможной причиной ДТП стало то, что водитель ехала на машине с летней резиной и не справилась с управлением из-за погодных условий.

По словам очевидца, автомобилисты старались ехать по дороге аккуратно, медленно из-за гололеда.

Как сообщалось ранее, в республике сегодня возможны небольшие осадки в виде снега и дождя. Днем синоптики прогнозируют +1,+6.