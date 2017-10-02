Уфимские музыканты удостоены дипломов XIII Международного фестиваля новой музыки «Европа-Азия» в Казани
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УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Уфимские музыканты, педагоги УГИИ им. З. Исмагилова удостоены дипломов XIII Международного фестиваля новой музыки «Европа-Азия» в Казани.
Искусство игры на курае представил председатель Союза кураистов, заслуженный работник культуры РБ, заведующий кафедрой традиционного музыкального исполнительства Уфимского института искусств им. З. Исмагилова Артур Гайсаров. Кураист сыграл в Государственном Большом концертном зале имени С. Сайдашева.
С собственными сочинениями выступила председатель Союза композиторов Башкортостана, профессор, заведующая кафедрой композиции УГИИ, заслуженный деятель искусств РФ и РБ, народная артистка РБ, лауреат премии Союза композиторов России им. Д. Шостаковича Лейла Исмагилова.
ХIII Международный фестиваль новой музыки «Европа-Азия» прошел в Казани с 27 по 30 сентября. В этом году гостями стали композиторы и музыканты из Австралии, Вьетнама, Гонконга, Испании, Турции, Туркменистана и впервые из Колумбии. Широко представлены регионы России: Вологда, Кострома, Челябинск, Краснодар, Ярославль, Москва, республики Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Кабардино-Балкария, Якутия.