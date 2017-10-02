В Башкирии опубликован список студентов - получателей стипендии имени Акмуллы
УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Правительство Башкортостана утвердило список студентов, удостоенных стипендии имени Мифтахетдина Акмуллы в 2017-2018 учебном году.
Согласно постановлению республиканского правительства, в число получателей именной стипендии вошли 15 студентов вузов и ссузов Башкортостана.
Среди них — представители БашГУ, БГПУ имени М. Акмуллы, Уфимского многопрофильного профессионального колледжа, Нефтекамского нефтяного колледжа, Кушнаренковского и Стерлитамакского многопрофильных профессиональных колледжей, Стерлитамакского межотраслевого колледжа, Белебеевского гуманитарно-технического колледжа, Нефтекамского машиностроительного колледжа, Сибайского педагогического колледжа и Уфимского топливно-энергетического колледжа.