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2 октября Понедельник

Уфа   °

Фильм башкирского режиссера получил спецприз на фестивале документального кино в Стамбуле

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Фильм башкирского режиссера Кирстен Гайнет удостоился специального приза имени Тефика Исмаилова на Международном фестивале документального кино «Тюркский мир» в Стамбуле.

В основе сюжета фильма «Театр семи девушек» — история Салаватского театра, пережившего войну, но сумевшего сохраниться благодаря храбрым и талантливым актрисам. Режиссер работала над фильмом более двух лет. Автор закадрового текста — сестра режиссера Эвита Гайнет.

«Благодаря неравнодушному взгляду на свою Родину моя сестра снимает документальные фильмы про нашу культуру, наши истоки, нашу народную боль, которую закопали или забыли. Сколько нужно терпения и сил, чтобы снимать такие истории, знают только создатели таких картин», — отметила Эвита Гайнет.

Кирстен Гайнет (Гайнетдинова) — режиссер, продюсер и оператор. Живет в Стамбуле. Родилась в поселке Инзер Республики Башкортостан. В 2005 году переехала в Уфу. В 2007 году снялась в полнометражном игровом фильме «Царапина». В 2009 году поступила в Санкт-Петербургский университет культуры и искусства на специальность «кинооператор» и параллельно на кафедру кино- и фотоискусства. Увлекается художественной фотографией, автор двух персональных выставок. В 2014 году дебютный фильм Кирстен Гайнет «Живи, солдат, живи» про башкира-чернобыльца стал призером международных и всероссийских фестивалей.

На кинофестивале в Стамбуле был представлен еще один фильм из России — «Башкирский женский костюм» киностудии «Башкортостан» (режиссер Тансулпан Буракаева).

Теги: кинофестиваль, документальное кино
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