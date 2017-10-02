76-летний уфимец пробежал «Кросс нации-2017» Фото: Администрация Октябрьского района Уфы 76-летний уфимец пробежал «Кросс нации-2017» Фото: Администрация Октябрьского района Уфы

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Пробежать два километра вокруг озера Кашкадан в Уфе собрались около трех тысяч человек. Среди них оказался и 76-летний горожанин Анатолий Крюков, который пробежал «Кросс нации» 2017 года. Мужчина уверенно заявил, что сможет преодолеть дистанцию, в подтверждение своих намерений пенсионер представил справку от врача.

«Мы, как и другие жители нашей страны, принимаем в «Кроссе наций» активное участие и показываем отличные достижения — как по массовости, так и по спортивным результатам», — уточнил глава администрации Октябрьского района.

После массового забега определились победители в нескольких номинациях. Самому старшему спортсмену, 76-летнему Анатолию Крюкову, вручили памятный приз. А тех, кто финишировал первыми, наградили кубками, грамотами и медалями.