В Башкирии назвали стипендиатов республиканского правительства на 2017-2018 учебный год Фото: Олег Яровиков В Башкирии назвали стипендиатов республиканского правительства на 2017-2018 учебный год Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане назвали стипендиатов республиканского правительства на 2017-2018 учебный год. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Согласно документу, в список обучающихся в профессиональных образовательных организациях по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, добившихся высоких результатов в учебе, во всероссийских и республиканских олимпиадах и мероприятиях, которым назначена стипендия правительства Башкортостана на 2017-2018 учебный год, вошли 30 человек.

Среди них — представители Аксеновского и Башкирского агропромышленных колледжей, Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства, Башкирского северо-западного сельскохозяйственного колледжа, Белебеевского гуманитарно-технического колледжа, Белебеевского индустриального колледжа, Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа, Буздякского сельскохозяйственного колледжа, Ишимбайского профессионального колледжа, Нефтекамского машиностроительного колледжа, Нефтекамского многопрофильного колледжа, Октябрьского коммунально-строительного колледжа, Янаульского лицея №101, профессионального лицея №44, Салаватского механико-строительного колледжа, Сибайского колледжа строительства и сервиса, Стерлитамакских: индустриально-промышленного колледжа, межотраслевого колледжа, многопрофильного профессионального колледжа, политехнического колледжа и химико-технологического колледжа.

В число получателей стипендии республиканского правительства также вошли представители Уфимского колледжа ремесла и сервиса им. А. Давлетова, Уфимского политехнического колледжа, Уфимского профессионального колледжа им. Героя Советского Союза С. Бикеева, Уфимского художественно-гуманитарного колледжа и Уфимского художественно-промышленного колледжа.

Кроме того, правительство региона утвердило список получателей стипендии им. Мустая Карима в 2017-2018 учебном году студентам факультетов филологического направления Башкирского государственного университета.