Уфимская модель Кристина Толмачева представит Башкирию на международном конкурсе красоты в Южной Корее Фото: школа моделей «Мисс Башкортостан». Уфимская модель Кристина Толмачева представит Башкирию на международном конкурсе красоты в Южной Корее Фото: школа моделей «Мисс Башкортостан».

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

19-летняя уфимка Кристина Толмачева представит Башкортостан на международном конкурсе красоты «Miss Global Beauty Queen-2017» в Южной Корее. Информация об этом появилась в официальной группе модельного агентства «Мисс Башкортостан» в соцсети.

Сообщается, что в этом году Кристина Толмачева уже завоевала титул «Первой вице-Мисс Башкортостана», «Второй вице-Мисс Зауралья», а в 2016 году стала лучшей ученицей школы моделей «Мисс Башкортостан».

Конкурс будет проходить с 2 по 22 октября в стране зимних Олимпийских игр 2018 — Южной Корее. Его участницами станут 50 красавиц со всей планеты. Девушек ожидают многочисленные экскурсии, правительственные мероприятия, фотосессии, показы, выезды в различные города Кореи, участие в фестивале культур и многое другое.

В предыдущем году Башкортостан на этом проекте представляла Галина Лукина. Красавица вошла в Топ-15 конкурса, а также удостоилась звания «Посол мира».