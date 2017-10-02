УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

С 12 по 20 ноября 2017 года состоится IX Международный конкурс музыкантов-исполнителей имени Наримана Сабитова. Конкурсные испытания пройдут на базе Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова.

В конкурсе могут принять участие пианисты, скрипачи в возрасте от 15 до 30 лет и вокалисты в возрасте от 18 до 35 лет на момент проведения конкурса (15 ноября 2017 года). Одним из обязательных условий является исполнение произведений выдающегося башкирского композитора Наримана Сабитова. Конкурс проводится в трех турах, финал — в сопровождении симфонического оркестра.

Гран-при конкурса составляет 150 тысяч рублей. Премии присуждаются по каждой специальности (у вокалистов — женские и мужские голоса отдельно). Лауреаты I премии получат по 100 тысяч рублей, II премии — 80 тысяч, III премии — 60 тысяч, IV премии — 40 тысяч. Также будут учреждены два диплома по 20 тысяч рублей и два специальных приза за лучшее исполнение произведений Наримана Сабитова по 20 тысяч. Установлены шесть специальных премий концертмейстерам по 10 тысяч рублей.

Прием заявок на конкурс продлен до 15 октября.

Организаторы конкурса — Министерство культуры, Союз композиторов РБ, Уфимский государственный институт искусств им. З. Исмагилова, администрация Уфы.