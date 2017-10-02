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Клуб «Витязь-ГТУ-2» стал обладателем Кубка Башкортостана по футболу

СПОРТ

Клуб «Витязь-ГТУ-2» стал обладателем Кубка Башкортостана по футболу Фото: пресс-служба Минспорта РБ

Клуб «Витязь-ГТУ-2» стал обладателем Кубка Башкортостана по футболу Фото: пресс-служба Минспорта РБ

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Уфимская команда — новичок турнира — с первых же матчей доказала свое превосходство над соперниками. Игроки «Витязя» одержали победы в четырех поединках с общим счетом 23:0.

В финале «Витязю-ГТУ-2» противостоял более опытный кубковый боец — «Старт-Альтаир» из Уфимского района, ранее дважды игравший в матче за титул. Однако и в этот раз команде из села Жуково не сопутствовала удача. В середине первого тайма Дмитрий Большаков дальним ударом положил начало разгрому оппонентов. Еще до перерыва Ильмир Якупов буквально затолкал второй мяч в ворота соперника. Точку в матче поставил капитан команды Павел Васильев. Он же стал лучшим бомбардиром турнира с шестью голами. 3:0 в пользу «Витязя-ГТУ-2».

Впереди у подопечных Павла Смильгина продолжение борьбы за победу в чемпионате Башкортостана и призовое место в третьем дивизионе первенства России, — сообщили в пресс-службе Минспорта РБ.

Теги: футбол
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