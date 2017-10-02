ХК «Салават Юлаев» начинает очередную домашнюю серию Фото: Дмитрий Слезин ХК «Салават Юлаев» начинает очередную домашнюю серию Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Тренер Анатолий Емелин возвращается в Уфу с новой командой. Ханты-мансийские хоккеисты теперь тренируются под началом специалиста из столицы Башкирии. Сегодня, 2 октября, они вступят в борьбу с местным «Салаватом Юлаевым».

После 15 встреч регулярного чемпионата КХЛ «юлаевцы» набрали 26 очков. «Югра» претерпевает изменения: отставка Игоря Захаркина после череды поражений ханты-мансийской дружины и переход в клуб Анатолия Емелина. Сегодня гости уфимской дружины — аутсайдеры восточной конференции. «Югра» занимает 13 место в таблице.

Подопечные Эркки Вестерлунда ведут себя по-разному: победа в Магнитогорске и обидные поражения от «Автомобилиста» и «Трактора» заставили «Салават» проанализировать систему игры. Тем не менее, эксперты и букмекеры склоняются к победе хозяев льда.

Матч «Салават Юлаев» — «Югра» в 19.00 по уфимскому времени. Билеты здесь.