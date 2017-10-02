УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Мировое соглашение между «Роснефтью» и «Системой» становится все ближе, о чем информируют РИА «Новости», «Коммерсантъ», ТАСС, многие другие и, наконец, «Ведомости». Просто есть небольшая формальность, которую «Системе» помешал выполнить суд первой инстанции: «Роснефть», ее «дочка» «Башнефть» и минземимущество Башкирии подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, снизившего сумму требований по иску к АФК «Система» со 170 млрд руб. до 136 млрд, следует из материалов суда. «Мы считаем, что в ходе рассмотрения дела суд полностью встал на нашу сторону и о снижении суммы требований речи не шло. Поэтому просим в жалобе удовлетворить требования в полном объеме», – сказал пресс-секретарь «Роснефти», сообщает «Интерфакс».

«Интерфакс-Россия» любит экономическую тему и освещает ее также и в сообщении о бюджете Башкирии: «Башкирия планирует в 2018г сократить дефицит бюджета на 27%, впервые проведет публичные слушания». «Правительство Башкирия прогнозирует в 2018 году сокращение основных параметров бюджета, следует из проекта регионального закона о бюджете республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, размещенного на портале правовой информации. Как сообщает пресс-служба башкирского Госсобрания -Курултая, бюджет республики в 2018 году, как и в предыдущие годы, будет социально ориентированным».

«Интерфакс-Россия» любит и поучительные сказки: «Премьерный балет «Аленький цветочек» откроет новый театральный сезон и закроет Аксаковский праздник в Башкирии». «Юбилейный, 80-й, сезон Башкирского государственного театра оперы и балета откроется в субботу премьерой балета "Аленький цветочек" по мотивам одноименной сказки писателя Сергея Аксакова, сообщила пресс-служба театра. Музыку к спектаклю написал современный российский композитор Владимир Купцов, оригинальную хореографию поставил художественный руководитель и главный балетмейстер театра "Кремлевский балет" Андрей Петров».

Но и ТАСС внимательно следит за искусством, и передает, что «В Уфе состоялась мировая премьера балета «Аленький цветочек» по мотивам сказки Аксакова». «Мировая премьера балета "Аленький цветочек" по мотивам одноименной сказки русского писателя Сергея Аксакова состоялась в субботу в Уфе. Спектакль открыл юбилейный 80-й сезон Башкирского государственного театра оперы и балета, передает с места корреспондент ТАСС».

ТАСС передает с места и про фестиваль детского кино «Киновертикаль» в Саратове, на котором «покажут фильмы из 26 регионов РФ». «Всего на конкурс заявили 275 работ школьников и студентов из 30 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Новосибирска, Уфы, Крыма и других».

«Спорт-Экспресс» воздает хвалу ФК «Уфа», вернее – его стадиону: «Проект реконструкции стадиона «Уфы» назван лучшим в России». «Проект реконструкции домашней арены "Уфы", стадиона "Нефтяник", стал победителем III Градостроительного конкурса Министерства строительства РФ в номинации "Объект спорта", сообщает официальный сайт клуба…Отмечается, что диплом и награду главе администрации Уфы Иреку Ялалову и директору МУП "ИСК" г. Уфы Альберту Мусифуллину вручил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень».

«Аргументы недели» под скромным заголовком «Жители Уфы сфотографировали странное явление в небе над городом», никак не соответствующем грандиозности события, пишут, что «В соцсетях появились фото таинственного явления, снятого в небе над Уфой. Загадочные снимки сразу же попали в руки российским уфологам-любителям, которые начали гадать, что же на самом деле происходили над городом. По мнению некоторых, жители Башкирии могли зафиксировать открывшийся внеземной портал, через который НЛО проводит исследования Земли». О подозрениях на открывшийся над Уфой портал по переходу в другой мир пишут еще некоторые СМИ. Ну это еще вопрос, а вот порталов в этом мире у нас открыто много.

Один из них – в больнице №8, сообщает «Пятый канал» под заголовком ««Катись отсюда!» — врач уфимской больницы выставил инвалида-колясочника за дверь». «Вопиющий инцидент произошел сегодня в больнице № 8 города Уфы. Михаил Петров, передвигающийся на инвалидной коляске, приехал в медучреждение на плановую перевязку — накануне медики удалили ему фурункул. Однако дежурный врач в грубой форме обратился к пациенту. «Ты к нам не относишься, езжай по месту жительства!» — заявил разъяренный медик. Петров напомнил специалисту о понятиях врачебной этики, но в ответ на это тот рекомендовал инвалиду «катиться отсюда». Случившееся сильно возмутило жителя Уфы. Он намерен обратиться в Минздрав и прокуратуру».