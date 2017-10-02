В городах Башкирии продолжают благоустраивать дворы по федеральной программе «Городская среда» Фото: администрация Учалинского района



В городах Башкирии продолжают благоустраивать дворы по федеральной программе «Городская среда» Фото: администрация Учалинского района

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В минувшую субботу в городе Учалы состоялось торжественное открытие дворовых площадок, благоустроенных в рамках федерального проекта «Городская среда». Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» стартовала в Учалах весной этого года. В течение апреля-мая были проведены общие собрания жильцов многоквартирных домов с представителями управляющей компании, депутатским корпусом. По итогам общественных обсуждений и предложений населения был утвержден перечень работ для включения в программу — обустройство детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, пешеходных дорожек для маломобильных граждан и тротуаров, установка скамеек и урн для мусора во дворах домов по улицам Горького, К. Маркса, Ленина, Мира. Из федерального и республиканского бюджетов было направлено более 14,5 млн рублей на благоустройство пяти дворовых территорий. Одно важное условие, которое было необходимо для воплощения этих предложений в жизнь, — это софинансирование со стороны жильцов в размере 5% от общей стоимости проекта, которое составило 729 тысяч рублей.

В июне состоялись торги по отбору подрядных организаций, в результате которых к работе приступили Учалинское ДРСУ, предприятия «Жилдорпром» из Челябинска и «Детские площадки» из Уфы. Подрядчиками проведены работы по расширению проезжей части внутриквартальных территорий с увеличением парковочных мест, установке спортивного и детского игрового оборудования, благоустройству территории. Во всех дворовых площадках появились спортивные комплексы «Кураж», качели-платформы для маломобильных групп населения.

С окончанием работ собравшихся поздравил глава администрации района Фарит Давлетгареев. Он выразил благодарность всем жителям этих дворов за то, что они проявили активность и инициативу, поверили в проект и поддержали его собственными средствами.

Участников праздника приветствовал депутат Государственного Собрания — Курултая республики Рим Габдуллин, он вручил Благодарственные письма местного отделения партии «Единая Россия» старшим по домам за участие в благоустройстве дворовых территорий, руководителям предприятий и предпринимателям — за оказанную финансовую поддержку. Глава городского поселения город Учалы Ильяс Кильмухаметов призвал беречь новые городки, принимать участие в их дальнейшем благоустройстве.

Торжественная церемония открытия объектов в этот день объединила сотни маленьких и взрослых учалинцев. Собравшихся ждали веселые конкурсы, спортивные игры и развлекательная программа, подготовленная артистами Учалинской филармонии, учащимися городских школ и Дворца творчества, а также самими жителями многоквартирных домов.

В рамках проекта «Городская среда» выделено еще 6,9 млн рублей на благоустройство городского Парка культуры и отдыха, в котором уже появился современный скейт-парк и планируется установить новый аттракцион и скамейки для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время готовится к реализации второй этап приоритетного партийного проекта, рассчитанный на 2018-2022 годы, который будет осуществлен также в сельских населенных пунктах, сообщили в администрации муниципалитета.