В Уфе пройдет выставка «Зарубежные школы-пансионы Фото: автор















В Уфе пройдет выставка «Зарубежные школы-пансионы Фото: автор

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Встреча с представителями частных школ из-за границы состоится 28 октября 2017 г. в субботу. В этот день в Уфе пройдет 6-я выставка «Зарубежные школы-пансионы». Мероприятие будет открыто для посещения с 13:00 до 18:00 в гостинице «Башкирия» по адресу: ул. Ленина, 25/29, 1 этаж, конференц-зал «Нарыс-Тау».

Организатор – Образовательное агентство «ИНКОРТ».

Ежегодно растет число уфимских школьников, которые едут получать образование в школы Великобритании, Швейцарии, Голландии, Канады и США. Почему родители выбирают образование в этих странах?

Одно из преимуществ – это свободное владение иностранным языком. Обычно английским, немецким или французским. Многих привлекают высокое качество образования и традиции частных школ. Внимание руководства учебных заведений направлено на создание всех условий для учебы, всестороннего развития и ведения здорового образа жизни их учеников. В элитных частных школах приобретаются ценные дружеские связи на всю жизнь, которые могут помочь спустя многие годы.

Кроме того, деньги, потраченные на образование, имеет тенденцию возвращаться и приносить образованному человеку новые деньги.

На выставке Вы узнаете, как выбрать лучшую школу для ребенка, в чем разница между частной и государственной школой, а также, что нужно для поступления в школу за рубежом. Представители зарубежных школ расскажут о том, как подготовиться к обучению за границей заранее и о преимуществах учебы там. Личное живое общение с директорами, представителями и учениками школ позволяет родителям почувствовать «правильную» для своего ребенка школу и принять окончательное решение.

Еще Вы сможете пройти тест по английскому языку, выбрать школу, забронировать место и даже составить индивидуальный план подготовки к обучению за границей. Ожидаются директора и представители школ.

За 15 лет работы Образовательное агентство «ИНКОРТ» накопило большой опыт и многочисленные партнерские связи с частными школами многих стран мира. Агентство предоставляет всю информацию о школах, оформляет документы, помогает получить визы детям и родителям, бронирует билеты. Для всех желающих могут быть организованны ознакомительные поездки по школам.

В офисе Образовательного агентства «ИНКОРТ» дети имеют возможность выполнить необходимые для поступления тесты и пройти собеседование.

Организатор выставки: Образовательное агентство «ИНКОРТ». Опыт работы в Уфе: 15 лет.

Регистрация на выставку по телефонам: (347) 257-53-59, 284-42-05.

Электронная регистрация на сайте.

Вход свободный.