Башкирская содовая компания чествует своих ветеранов Фото: пресс-служба БСК Башкирская содовая компания чествует своих ветеранов Фото: пресс-служба БСК

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

День пожилого человека — еще один повод окружить вниманием и заботой ветеранов предприятия.

На учете в совете ветеранов БСК около 8500 пенсионеров. Порядка 90 миллионов рублей ежегодно направляется на оказание им материальной помощи.

Большое внимание уделяется как здоровью ветеранов — БСК в течение всего года предоставляет им бесплатные путевки в профилакторий «Ольховка», так и организации их досуга — спортивные мероприятия, экскурсии, компьютерные курсы и другие.

«В этот день хочется выразить ветеранам слова благодарности за вклад в развитие нашего предприятия, за многолетний добросовестный труд, за опыт и знания. Главная задача Башкирской содовой компании сделать все возможное, чтобы люди старшего поколения всегда чувствовали себя важными и нужными», — отметил директор по связям с общественностью АО «БСК» Сергей Лобастов.

Лучшие коллективы Городского Дворца культуры в этот день выступают специально для них, — сообщили в отделе информации и связей с общественностью компании.