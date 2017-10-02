Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.01

EUR 68.44

2 октября Понедельник

Уфа   °

Русский драматический театр из Уфы завоевал две награды фестиваля «Волга театральная»

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На Межрегиональном фестивале «Волга театральная» Башкортостан представил Государственный академический русский драматический театр. Уфимцы показали комедию «Улыбайтесь, господа!».

Русдрамовцы завоевали две награды. Дипломы лауреатов получили: за лучшую режиссерскую работу — Алексей Логачев, за яркий эпизод — Владимир Кузин.

Межрегиональный фестиваль «Волга театральная» состоялся 23-30 сентября в Самаре. В этом году зрителям представилась возможность увидеть и оценить постановки лучших театральных коллективов из Самары, Казани, Уфы, Перми, Ижевска, Ульяновска, Оренбурга, Набережных Челнов, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска.

Фестивальные спектакли прошли на площадках Самарского государственного академического театра драмы им. М. Горького, театра «Самарская площадь», театра кукол «Лукоморье», театра драмы «Камерная сцена», театра-студии «Грань».

Фестиваль «Волга театральная» проводится в Самаре один раз в два года.

Теги: награждения, Русский драмтеатр
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть