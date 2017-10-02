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УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На Межрегиональном фестивале «Волга театральная» Башкортостан представил Государственный академический русский драматический театр. Уфимцы показали комедию «Улыбайтесь, господа!».

Русдрамовцы завоевали две награды. Дипломы лауреатов получили: за лучшую режиссерскую работу — Алексей Логачев, за яркий эпизод — Владимир Кузин.

Межрегиональный фестиваль «Волга театральная» состоялся 23-30 сентября в Самаре. В этом году зрителям представилась возможность увидеть и оценить постановки лучших театральных коллективов из Самары, Казани, Уфы, Перми, Ижевска, Ульяновска, Оренбурга, Набережных Челнов, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска.

Фестивальные спектакли прошли на площадках Самарского государственного академического театра драмы им. М. Горького, театра «Самарская площадь», театра кукол «Лукоморье», театра драмы «Камерная сцена», театра-студии «Грань».

Фестиваль «Волга театральная» проводится в Самаре один раз в два года.