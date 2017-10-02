Поисковики Башкирии нашли детали французского самолета под Дюртюлями Фото: поисковое движение России Поисковики Башкирии нашли детали французского самолета под Дюртюлями Фото: поисковое движение России

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Региональное отделение ООД «Поисковое движение России» определило место падения французского самолета и обнаружило его детали. Были найдены маленькие куски обшивки, патрубки, куски проводов, осколки корпуса и пластины аккумулятора. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Владимир Волков.

Эта история началась 12 сентября 1931 года. Недалеко от города Дюртюли потерпел крушение самолет «Девуатин» Д33 с экипажем. На борту были летчики-спортсмены Марсель Доре, Жозеф Ле Бри и Рене Мисмон. Авиаторы совершали беспосадочный перелет Париж — Токио. Доре выпрыгнул с парашютом, Ле Бри и Мисмон погибли. По воспоминаниям местных жителей, район тут же был оцеплен сотрудниками НКВД. Обломки самолета собрали и вывезли пароходом, тела погибших переправили в Париж.

На долгих 86 лет историю забыли, пока сотрудники регионального отделения РГО не нашли жителей села, которые от родителей слышали рассказ о крушении и могли показать место падения. Определив место падения, РГО обратилось в региональное отделение ООД «Поисковое движение России» с просьбой при помощи глубинного металлоискателя обследовать предположительную воронку и подтвердить или опровергнуть данные о месте падения самолета.

Затянутая старая воронка находится рядом с проселочной дорогой на берегу реки Белой в Краснокамском районе. При проведении поисковых работ были найдены маленькие куски обшивки, патрубки, куски проводов, осколки корпуса и пластины аккумулятора. Принадлежность разбившегося самолета Франции подтвердили небольшая красная табличка с надписью на французском и нечитаемым номером и осколок корпуса аккумулятора также с надписью на французском. В результате место падения было подтверждено материальными источниками. Также недалеко от него обнаружено и место, где стояла палатка сотрудников НКВД — в заплывшем дренажном ровике прямоугольной формы был найден колышек от армейской палатки и пряжка от ремня.

Подробнее об этой истории читайте в материале ИА «Башинформ» — «Архив печати: На территории Башкирии разбился французский самолёт, два пилота погибли»