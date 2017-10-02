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УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Каждый год в Эстонии отмечается День народов Эстонии и День памяти. В этом году праздничные мероприятия прошли с 17 по 30 сентября сразу в нескольких городах прибалтийского государства. Объединение наций Эстонии организовало в Таллинне на Ратушной площади этно-ярмарку и концерт, на котором выступали песенные коллективы входящих в объединение обществ. На ярмарке можно было купить блюда и напитки самых разных национальных кухонь Эстонии, а также изделия ручной работы народных умельцев.

В этом году в мероприятиях приняли участие гости из Башкортостана — Виктор Хакимов и поэтесса Лариса Абдуллина. На сцене на Ратушной площади в Таллинне и в Доме учителя Лариса Абдуллина прочитала свои стихи на башкирском и русском языках. Ее сын Хасбулат и местные активисты башкирского общества Ильнур Хаируллин, Расул Кадыров играли на национальном башкирском музыкальном инструменте курае и кубызе башкирские мелодии.

Башкирский стол этно-ярмарки украсили чак-чак, привезенный из Уфы и местного производства. Национальные блюда: учпочмак, перемяч, чак-чак по вкусу и по рецептам в Эстонии многим уже давно знакомы, отметила руководитель Башкирского культурного общества «Агизел» в Таллинне Флюза Хайруллинa.

Гости из Башкортостана посетили город Палдиски: музеи, памятные места, памятник Салавату Юлаеву, водопад Ягала и другие достопримечательности Эстонии. 26 сентября, в день смерти Салавата Юлаева, прочитали суру из Корана.