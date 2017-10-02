К Земле летит астероид в два раза больше челябинского метеорита Фото: Башинформ К Земле летит астероид в два раза больше челябинского метеорита Фото: Башинформ

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

К Земле летит огромный астероид диаметром 40 метров. Небесное тело в два раза больше челябинского метеорита. Астероид может столкнуться с нашей планетой 12 октября, и если это случится, то Землю ждет катастрофа, сообщают «Известия».

По данным NASA, космическое тело приблизится к нашей планете 12 октября на расстояние 43,5 тыс. километров. Эксперты полагают, что дистанция от Земли до астероида может оказаться гораздо меньшей — в пределах 6,8 тыс. километров. Астероиду имеет название 2012 TC4.