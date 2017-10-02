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Почта России утратила посылку жителя Башкирии

ОБЩЕСТВО

Почта России утратила посылку жителя Башкирии Фото: Башинформ

Почта России утратила посылку жителя Башкирии Фото: Башинформ

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

ФГУП «Почта России» привлечена к административной ответственности за утрату почтового отправления. Решение об этом приняло региональное Управлением Роскомнадзора В ведомство обратился житель Башкирии с жалобой на ненадлежащего оказания услуг почтовой связи. Инспекторы выяснили, что Почта России не обеспечила сохранность принятого почтового отправления (посылки), сообщается на сайте Роскомнадзора.

По данному факту в отношении юридического лица – ФГУП «Почта России» возбуждено дело об административном правонарушении, материалы направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы. По его решению назначен штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Теги: Почта России, штрафы
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