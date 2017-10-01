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«Толпар» проиграл «Сибирским Снайперам» в овертайме

СПОРТ

«Толпар» проиграл «Сибирским Снайперам» в овертайме Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Толпар» проиграл «Сибирским Снайперам» в овертайме Фото: ХК «Салават Юлаев»

УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимский «Толпар» на своем льду проиграл в повторном матче чемпионата Молодежной хоккейной лиги «Сибирским Снайперам». Счет 3:2 в пользу сибиряков.

На этот раз в составе уфимцев отличились Павел Синявский и Ильдар Абдеев.

В первом периоде уфимцы неожиданно пропустили в самом начале, допустив грубейшую ошибку в своей зоне. И все же «толпаровцам» удалось уйти на перерыв сравняв счет.

Вторая двадцатиминутка прошла для нашей команды не очень удачно. Подопечных Алика Гареева удаляли четырежды. В итоге сибирякам удалось реализовать себя в большинстве.

В третьем игровом отрезке уфимцам вновь удалось сравнять счет 2:2. Однако в дополнительное время удача была на стороне гостей.

«Хорошие игры были, на мой взгляд, равные. Вчера и по броскам, и по другим показателям всё было одинаково, но они оказались чуть более настойчивыми и наглыми. Сегодня у нас был хороший момент в конце третьего периода, и Синявский попал в штангу, но им повезло больше», — прокомментировал исход игры старший тренер молодёжной команды «Толпар» Алик Гареев.

Теги: хоккей, &amp;amp;amp;amp;amp;quot;Толпар&amp;amp;amp;amp;amp;quot;
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