Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.01

EUR 68.44

2 октября Понедельник

Уфа   °

Гонщики из Башкирии хорошо выступили на Золотом шлеме в Пардубице

СПОРТ

УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Салаватцы Глеб Чугунов и Эмиль Сайфутдинов хорошо проехали в Парбудице на престижнейшем турнире по спидвею за уже 69-й Золотой шлем Чехии. Оба вошли в первую восьмерку, при том, что участвовали в соревнованиях 36 гонщиков из 14 стран. Прошлогодний победитель Сайфутдинов на сей раз в большой финал не попал, участвовал в малом, где приехал вторым за шведом Андреасом Йонссоном, выигравшим почетный трофей 10 лет назад. Третьим в этом заезде был швед Антонио Линдбек, а шестым — также стоявший однажды на высшей ступени в Золотом шлеме Юрица Павлич из Хорватии.

Тем и интересен этот турнир, что самые опытные гонщики порой теряются на просторах пардубицкого "аэродрома", а неопытная молодежь в силу отсутствия комплексов показывает очень неплохие результаты. Настоящей сенсацией стал выход в большой финал 17-летнего дебютанта Глеба Чугунова. В этом году он уже завоевал титул чемпиона России среди юниоров, а также золото командного чемпионата России и командного первенства страны среди юниоров в составе тольяттинской "Мега-Лады", а также бронзовую медаль Кубка мира в составе сборной России. И все же едва ли кто-то мог предположить, что юный гонщик окажется в шаге от пьедестала неофициального чемпионата мира, оставив позади многих звезд мирового спидвея. Но именно так и получилось: Глеб Чугунов финишировал четвертым, пропустив вперед только чеха Вацлава Милика, поляка Руне Холту, имеющего в своей коллекции два пардубицких шлема, и экс-чемпиона мира среди юниоров австралийца Макса Фрика. Позади россиянина оказались словенец Матей Жагар и поляк Мачей Яновски, в этом году выигравшие по два гран-при на личном чемпионате мира.

На пути к финалу Глеб Чугунов провел девять заездов: по три в отборочной, четвертьфинальной и полуфинальной группе. В четвертьфинале ему довелось трижды стартовать с будущим победителем турнира. Дважды первым финишировал Милик и один раз — Чугунов. Эмиль Сайфутдинов и приехавший из Италии, где завоевал серебро чемпионата Европы среди пар, мегаладовец Артем Лагута, как спортсмены более высокого класса, начали турнир с четвертьфиналов. Сайфутдинов в своей четвертушке был вторым и попал в полуфинал, Лагута же с задачей войти в тройку не справился, занял четвертое место и сразу же отсеялся. В полуфинале неудача постигла уже Сайфутдинова — он был только пятым.

К великой радости местных болельщиков, после 21-летнего перерыва "Золотой шлем Чехии" завоевал местный гонщик. Всего же из 69 шлемов в Чехии осталось 14, остальные уехали в другие страны. Пять пардубицких "Золотых шлемов" выиграли гонщики Башкирии: два — уфимец Игорь Плеханов (1964, 1966), по одному — уфимцы Фарит Шайнуров (1965) и Геннадий Куриленко (1969), салаватец Эмиль Сайфутдинов (2016). Далеко не всем чемпионам мира удавалось победить в Пардубице. Шестикратный чемпион мира новозеландец Айвен Мейджер 13 раз боролся за этот трофей, но так ни разу его и не выиграл.

Теги: спидвей, мотоспорт
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть