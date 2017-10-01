УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Салаватцы Глеб Чугунов и Эмиль Сайфутдинов хорошо проехали в Парбудице на престижнейшем турнире по спидвею за уже 69-й Золотой шлем Чехии. Оба вошли в первую восьмерку, при том, что участвовали в соревнованиях 36 гонщиков из 14 стран. Прошлогодний победитель Сайфутдинов на сей раз в большой финал не попал, участвовал в малом, где приехал вторым за шведом Андреасом Йонссоном, выигравшим почетный трофей 10 лет назад. Третьим в этом заезде был швед Антонио Линдбек, а шестым — также стоявший однажды на высшей ступени в Золотом шлеме Юрица Павлич из Хорватии.

Тем и интересен этот турнир, что самые опытные гонщики порой теряются на просторах пардубицкого "аэродрома", а неопытная молодежь в силу отсутствия комплексов показывает очень неплохие результаты. Настоящей сенсацией стал выход в большой финал 17-летнего дебютанта Глеба Чугунова. В этом году он уже завоевал титул чемпиона России среди юниоров, а также золото командного чемпионата России и командного первенства страны среди юниоров в составе тольяттинской "Мега-Лады", а также бронзовую медаль Кубка мира в составе сборной России. И все же едва ли кто-то мог предположить, что юный гонщик окажется в шаге от пьедестала неофициального чемпионата мира, оставив позади многих звезд мирового спидвея. Но именно так и получилось: Глеб Чугунов финишировал четвертым, пропустив вперед только чеха Вацлава Милика, поляка Руне Холту, имеющего в своей коллекции два пардубицких шлема, и экс-чемпиона мира среди юниоров австралийца Макса Фрика. Позади россиянина оказались словенец Матей Жагар и поляк Мачей Яновски, в этом году выигравшие по два гран-при на личном чемпионате мира.

На пути к финалу Глеб Чугунов провел девять заездов: по три в отборочной, четвертьфинальной и полуфинальной группе. В четвертьфинале ему довелось трижды стартовать с будущим победителем турнира. Дважды первым финишировал Милик и один раз — Чугунов. Эмиль Сайфутдинов и приехавший из Италии, где завоевал серебро чемпионата Европы среди пар, мегаладовец Артем Лагута, как спортсмены более высокого класса, начали турнир с четвертьфиналов. Сайфутдинов в своей четвертушке был вторым и попал в полуфинал, Лагута же с задачей войти в тройку не справился, занял четвертое место и сразу же отсеялся. В полуфинале неудача постигла уже Сайфутдинова — он был только пятым.

К великой радости местных болельщиков, после 21-летнего перерыва "Золотой шлем Чехии" завоевал местный гонщик. Всего же из 69 шлемов в Чехии осталось 14, остальные уехали в другие страны. Пять пардубицких "Золотых шлемов" выиграли гонщики Башкирии: два — уфимец Игорь Плеханов (1964, 1966), по одному — уфимцы Фарит Шайнуров (1965) и Геннадий Куриленко (1969), салаватец Эмиль Сайфутдинов (2016). Далеко не всем чемпионам мира удавалось победить в Пардубице. Шестикратный чемпион мира новозеландец Айвен Мейджер 13 раз боролся за этот трофей, но так ни разу его и не выиграл.