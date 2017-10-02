Президиум парламента Башкирии рассмотрит бюджетный портфель Фото: Олег Яровиков Президиум парламента Башкирии рассмотрит бюджетный портфель Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В понедельник, 2 октября, состоится заседание Президиума Госсобрания республики. Парламентарии рассмотрят пакет бюджетных документов на 2018 год, сообщает пресс-служба заксобрания.

Министр финансов Рида Субханкулова представит депутатам проект закона «О бюджете Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Руководитель Минэкономразвития региона Сергей Новиков представит депутатам прогноз социально-экономического развития республики на 2018 год и на период до 2020 года.

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан Алексей Меньшиков расскажет о проекте закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

После рассмотрения Президиумом, пакет бюджетных документов будет направлен во все постоянные комитеты Госсобрания, которые до 10 октября сформируют свои заключения. Документы также будут направлены в региональные органы власти для внесения замечаний и предложений.

Президиум примет решение о проведении публичных слушаний по проекту главного финансового документа республики.