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2 октября Понедельник

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Президиум парламента Башкирии рассмотрит бюджетный портфель

ПОЛИТИКА

Президиум парламента Башкирии рассмотрит бюджетный портфель Фото: Олег Яровиков

Президиум парламента Башкирии рассмотрит бюджетный портфель Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В понедельник, 2 октября, состоится заседание Президиума Госсобрания республики. Парламентарии рассмотрят пакет бюджетных документов на 2018 год, сообщает пресс-служба заксобрания.

Министр финансов Рида Субханкулова представит депутатам проект закона «О бюджете Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Руководитель Минэкономразвития региона Сергей Новиков представит депутатам прогноз социально-экономического развития республики на 2018 год и на период до 2020 года.

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан Алексей Меньшиков расскажет о проекте закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

После рассмотрения Президиумом, пакет бюджетных документов будет направлен во все постоянные комитеты Госсобрания, которые до 10 октября сформируют свои заключения. Документы также будут направлены в региональные органы власти для внесения замечаний и предложений.

Президиум примет решение о проведении публичных слушаний по проекту главного финансового документа республики.

Теги: госсобрание рб, бюджет
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