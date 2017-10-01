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1 октября Воскресенье

Уфа   °

Серебряный возраст счастью не помеха: истории пенсионеров, которые удивили Башкирию

ОБЩЕСТВО

Серебряный возраст счастью не помеха: истории пенсионеров, которые удивили Башкирию Фото: ИА «Башинформ»

Серебряный возраст счастью не помеха: истории пенсионеров, которые удивили Башкирию Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльвира Ибрагимова/.

1 октября во всем мире отмечается День пожилых людей. Он был учрежден в 1990 году с целью обратить внимание на стремительное старение населения планеты. По прогнозам ООН, к 2100 году доля пожилых людей возрастет в три раза, их количество составит 3,2 млрд, в среднем человек будет жить 85 лет.

Немного грустный праздник, который поднимает вопросы одиночества стариков, их участия в современном обществе. Но кто сказал, что жизнь после выхода на пенсию становится тусклой или вовсе останавливается? Уфимец Анатолий Абоимов в 77 лет втайне от жены впервые прыгнул с парашютом. Майор милиции в отставке Тамара Филипненкова в 67 лет стала чемпионкой мира в соревнованиях по зимнему плаванию, а в 72 года встала на коньки.

Мы подобрали истории пожилых людей, живущих в нашей республике, которые удивляют яркой и активной жизнью. Своим примером они доказали, что человек сам ограничивает свои возможности, быть счастливым, осуществить свою мечту никогда не поздно!

Подробнее — в специальном проекте ИА «Башинформ» — «Серебряный возраст. Быть счастливым никогда не поздно».

Теги: День пожилых людей
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