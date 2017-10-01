Администрация Уфы выяснила, что «уплыло» на дороге вместо разметки Фото: пресс-служба администрации Уфы, группа «БашДТП»







Администрация Уфы выяснила, что «уплыло» на дороге вместо разметки Фото: пресс-служба администрации Уфы, группа «БашДТП»

УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе накануне в группе «БашДТП» «ВКонтакте» появилась фотография, на которой видно, что на проезжей части в луже оказались белые куски новенькой разметки. Снимок был сделан 30 сентября в микрорайоне Черниковка, рядом с домом №48 по улице Ульяновых. В администрации столицы также увидели эту фотографию и были в курсе данной ситуации. Оперативно отреагировав на случившееся, 1 октября сотрудники мэрии вместе с подрядчиком выехали на указанный участок проезжей части.

Выяснилось, что дорожная разметка никуда «не уплывала» — она на своем месте, а там, где была сделана фотография, в луже находились строительные панели. Они, гнутые, лежали на обочине. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе администрации Уфы.