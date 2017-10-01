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1 октября Воскресенье

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Башкирия оказалась в первой десятке регионов для горнолыжного и оздоровительного отдыха в России

ОБЩЕСТВО

Башкирия оказалась в первой десятке регионов для горнолыжного и оздоровительного отдыха в России Фото: Олег Яровиков

Башкирия оказалась в первой десятке регионов для горнолыжного и оздоровительного отдыха в России Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкортостан оказался в первой десятке регионов для горнолыжного и оздоровительного отдыха в России. По предварительным итогам интернет-голосования премии National Geographic Traveler Awards-2017, республика, в частности, ее популярный горнолыжный курорт Абзаково, занимает пятую строчку в номинации «Российский горнолыжный отдых». Пока за него отдано четыре процента голосов. На первом месте здесь Красная поляна с 37 процентами голосов, на втором — Эльбрус (27%), на третьем — Шерегеш (Кемеровская область, 25%), далее следует Архыз (Карачаево-Черкесия, 6%).

Башкортостан включен еще в одну номинацию — «Российский оздоровительный отдых». В этой номинации лидирует Алтайский край с 27 процентами, у РБ — 4%.

Поддержать свой регион и проголосовать за него на сайте премии может каждый житель республики.

Всего организаторы премии обьявили голосование в 22 номинациях. В их числе, «Российский приключенческий отдых»; «Российский этнический отдых»; «Российский экскурсионный отдых»; «Российский экологический отдых» и другие.

Среди зарубежных направлений для пляжного отдыха лидирует Греция и Испания, для семейного отдыха – Кипр, для экскурсионного отдыха – Италия, для горнолыжного отдыха – Швейцария, для гастрономического и агротуризма – Грузия, для приключенческого отдыха – США, для оздоровительного – Израиль, а для экзотического – Япония. Открытием года называют Китай.

Интернет-голосование премии National Geographic Traveler Awards-2017 продлится по 15 октября.

Теги: отдых, рейтинги
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