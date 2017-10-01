Ко Дню пожилых людей «Башинформ» выяснил, кого принято считать пожилым Фото: Олег Яровиков Ко Дню пожилых людей «Башинформ» выяснил, кого принято считать пожилым Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

1 октября — Международный день пожилых людей. Он отмечается ежегодно с 1991 года согласно решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения пожилым считается человек в возрасте от 60 до 74 лет. Люди от 90 лет и старше считаются долгожителями.В республике таких более 13,5 тысячи человек.

Всего же в Башкортостане, по данным регионального Минтруда, сейчас проживает более 900 тысяч граждан старшего пенсионного возраста.

Кстати, по вышеназванной классификации ВОЗ, взрослых людей принято делить на пять категорий: молодой — до 44 лет;

средний — 45-59 лет; пожилой — 60-74 лет; старческий — 75-89лет; долгожители — 90-100 и старше.

Так как для пожилых людей всегда тема здоровья актуальна, на следующей неделе с 4 по 6 октября в «ВДНХ-Экспо» их приглашают посетить мастер-классы «Комплексная оценка здоровья. Особенности пожилого возраста», лекции «Как справляться со стрессом, депрессией и укреплять психосоматическое здоровье», «Как сохранить молодость».

Кроме этого будут проходить бесплатные диагностика и обследования в выездных Центрах здоровья и в передвижных медицинских модулях; консультации по вопросам социальных выплат, налогового законодательства, пенсионного обеспечения, медико-социальной экспертизы, ярмарка вакансий для граждан пожилого возраста.

А сегодня, как сообщал «Башинформ», пенсионеры с 12 до 18 часов могут бесплатно посетить уфимский мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история» на «ВДНХ-Экспо» (ул. Менделеева, 158), при себе необходимо иметь пенсионное удостоверение.

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