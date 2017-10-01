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1 октября Воскресенье

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Национальный парк «Башкирия» набирает волонтеров

ОБЩЕСТВО

Национальный парк «Башкирия» набирает волонтеров Фото: Андрей Старостин

Национальный парк «Башкирия» набирает волонтеров Фото: Андрей Старостин

УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Стартовал отбор волонтеров в Национальный парк «Башкирия», где проходит акция «Готовь сани летом, а телегу — зимой». В ее рамках добровольцы помогают сотрудникам парка убрать мусор и подготовить территорию к зиме. Приглашаются физически подготовленные люди, умеющие пользоваться хозяйственным инструментом. Приветствуется опыт работы в лесу.

В пресс-службе нацпарка уточнили, что помощь волонтеров требуется в заготовке дров, демонтаже летних туристических домиков, уборке мусора на туристических стоянках вдоль берега реки Нугуш, разборке валежника, установке элементов благоустройства вдоль экологической тропы «Таллы» и других работах.

Волонтеров бесплатно доставят от места сбора в городе Мелеуз до села Нугуш. Им предоставляется бесплатное проживание в гостинице на территории нацпарка, продукты для самостоятельного приготовления и хозяйственный инвентарь. В зависимости от погодных условий и интересов добровольцев сотрудники парка проведут экскурсии.

Акция продлится до 16 октября. Для участия необходимо заполнить анкету на сайте национального парка.

Подробную информацию можно получить в отделе экологического просвещения по телефону: (34764) 3-97-35 или e-mail: eco@npbashkiria.ru.

Первые помощники уже прибыли на место. Они расчистили экологическую тропу, собрали семена редких растений, которые будут посажены весной следующего года. Однако, дирекция парка будет рада новым силам.

Теги: национальный парк «Башкирия»
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