ВК «Урал» уверенно обыграл «Югру-Самотлор»
ВК «Урал» уверенно обыграл «Югру-Самотлор» Фото: пресс-служба ВК «Урал»
ВК «Урал» уверенно обыграл «Югру-Самотлор» Фото: пресс-служба ВК «Урал»
УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
ВК «Урал» продолжил победную серию, обыграв дома «Югру-Самотлор» из Нижневартовска. На поле «Динамо» уфимцы были сильнее со счетом 3:0 (25:23, 25:19, 25:23), сообщается на сайте волейбольного клуба.
Сейчас в турнирной таблице Чемпионата России среди мужских команд Суперлиги ВК «Урал» занимает шестую строчку.