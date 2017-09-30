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В Уфе юбилейный сезон Башкирского театра оперы и балета окрылся премьерой спектакля «Аленький цветочек»

КУЛЬТУРА

В Уфе юбилейный сезон Башкирского театра оперы и балета окрылся премьерой спектакля «Аленький цветочек»

Фото: Олег Яровиков

В Уфе юбилейный сезон Башкирского театра оперы и балета окрылся премьерой спектакля «Аленький цветочек»

Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе Башкирский театр оперы и балета открыл 80-й юбилейный сезон премьерой волшебного балета для всей семьи «Аленький цветочек». Премьера спектакля прошла в рамках XXVII Международного Аксаковского праздника, посвященного 200-летию сына писателя С.Т. Аксакова — Константина Аксакова.

Балет покорил публику своей зрелищностью, яркостью, музыкальным мелодизмом и традиционной хореографией, воплощенными благодаря мастерству творческой команды и башкирской балетной труппы. Основой для балета стала знаменитая одноименная сказка Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Музыку к балету написал композитор, уроженец Башкортостана, работающий в Москве, Владимир Купцов. Спектакль создала московская группа постановщиков: хореограф — народный артист России Андрей Петров, сценограф — Григорий Белов, художник по костюмам — Ольга Полянская, художник по свету — Ирина Вторникова. Все члены творческой команды присутствовали на премьере. Дирижировал оркестром уфимский дирижер Герман Ким.

«Я пишу песни, симфонии, оперы, балеты, музыку к кино. Я познакомился с руководителем Кремлевского балета Андрееем Петровым, и он подсказал мне написать балет на какую-нибудь русскую сказку. Я выбрал «Аленький цветочек», потому что ее написал великий русский писатель Аксаков, который жил в Уфе (я тоже до 25 лет жил здесь), и в этой сказке есть любовно-романтическая история. Два года мы работали над этим балетом, — рассказал автор музыки Владимир Купцов. — В музыке я иду за Чайковским — у него что ни тема, то песня, я тоже стремлюсь к песенному мелодизму. Большое счастье увидеть свой балет поставленным на прекрасной сцене Башкирского театра оперы и балета. Меня сюда мама привела за ручку, когда мне было семь лет. Тогда Леонора Куватова была примадонной, танцевала в «Лебедином озере». Для меня это родные стены и мой любимый театр».

В день премьеры в зале был аншлаг. Зрители отметили особую яркость и стильность декораций спектакля. Московский художник Григорий Белов сказками занимается ежегодно, он уже 20 лет оформляет Кремлевские елки.

«Мы придумали историю, что Аленький цветочек пробуждает любовь. Поэтому первое место действия — это что-то рводе рая, где все влюбляются друг в друга, а потом появляется бес, — говорит художник-постановщик. — Конечно, дело тут не в короне и не в бусах, а в духовной стороне».

Главные партии в спектакле исполнили лучшие артисты башкирской труппы: Настенька — Гульсина Мавлюкасова, Купец — Ильдар Маняпов, Чудище — Рустам Исхаков, Фея аленького цветка — Софья Гаврюшина, Злая колдунья — Лилия Зайнигабдинова, Марфа, старшая дочь — Адель Овчинникова, Пелагея, средняя дочь — Софья Доброхвалова. Вокальную партию в спектакле исполнила Диляра Идрисова, также в кульминационные моменты постановки подключился хор театра.

Спектакль обещает быть очень востребованным в репертуаре Башкирского театра. Постановка является частью творческого проекта «Русский дуэт — опера и балет» и реализована на грант Главы республики в 13,5 млн рублей. Завтра ожидается второй премьерный день с другим составом.

Теги: премьеры, балет, открытие сезона
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