В Уфе на одной из улиц «уплыла» дорожная разметка Фото: группа «БашДТП» В Уфе на одной из улиц «уплыла» дорожная разметка Фото: группа «БашДТП»

УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе, в микрорайоне Черниковка 30 сентября «уплыла» дорожная разметка. Очевидец поделился фотографией в группе «БашДТП» «ВКонтакте». На снимке видно, что в луже рядом домом №48 по улице Ульяновых оказались белые куски новенькой разметки.

Возможной причиной казуса стал идущий в городе с самого утра дождь. Фотография вызвала бурное обсуждение среди подписчиков автосообщества. Одни иронизировали, что это «новые технологии», другие переживали за бюджетные деньги.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе мэрии, администрация города в курсе ситуации, информация передана подрядной организации. В ближайшее время разметка будет приведена в нормативное состояние. Работы будут проведены за счёт подрядной организации, а не за счёт городского бюджета.