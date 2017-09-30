В Уфе на одной из улиц «уплыла» дорожная разметка
В Уфе на одной из улиц «уплыла» дорожная разметка Фото: группа «БашДТП»
В Уфе на одной из улиц «уплыла» дорожная разметка Фото: группа «БашДТП»
УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе, в микрорайоне Черниковка 30 сентября «уплыла» дорожная разметка. Очевидец поделился фотографией в группе «БашДТП» «ВКонтакте». На снимке видно, что в луже рядом домом №48 по улице Ульяновых оказались белые куски новенькой разметки.
Возможной причиной казуса стал идущий в городе с самого утра дождь. Фотография вызвала бурное обсуждение среди подписчиков автосообщества. Одни иронизировали, что это «новые технологии», другие переживали за бюджетные деньги.
Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе мэрии, администрация города в курсе ситуации, информация передана подрядной организации. В ближайшее время разметка будет приведена в нормативное состояние. Работы будут проведены за счёт подрядной организации, а не за счёт городского бюджета.