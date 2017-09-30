Уфимский «Урал» сегодня сразится с нижневартовским ВК «Югра-Самотлор» Фото: сайт ВК Урал Уфимский «Урал» сегодня сразится с нижневартовским ВК «Югра-Самотлор» Фото: сайт ВК Урал

УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В субботу, 30 сентября, уфимский «Урал» сразится в пятом туре с нижневартовской командой «Югра-Самотлор». Как сообщается на сайте волейбольного клуба «Урал», «Югра-Самотлор» начала сезон неоднозначно. Команда Юрия Мельничука занимает 12-е место, потерпев три поражения в четырёх матчах. В этом сезоне в составе соперника уфимцев дебютировал двукратный вице-чемпион Америки, 24-летний диагональный из Аргентины Пабло Кукарцев. Ещё интереснее будет следить за тем, как против своей бывшей команды сыграет капитан «Урала» Андрей Титич, который в прошлом сезоне выступал за Нижневартовск.

На сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионата России среди мужских команд Суперлиги ВК «Урал» занимает восьмую строчку.

Всего «Урал» и «Югра-Самотлор» встречались в чемпионатах страны 32 раза. На счету уфимской команды 20 побед и 12 поражений. Общая разница партий – 73:59.

Игра начнется в 18.00 на СДК «Динамо» (улица К. Маркса, 2). Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Башкортостан-24».