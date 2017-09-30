В Уфе вручили городские премии имени С.Т. Аксакова Фото: Культурный мир Башкортостана В Уфе вручили городские премии имени С.Т. Аксакова Фото: Культурный мир Башкортостана

УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе состоялось торжественное вручение премии Совета городского округа город Уфа имени С.Т. Аксакова. Награждение лауреатов конкурса прошло в рамках XXVII Международного Аксаковского праздника. Награды лауреатам 2017 года вручил председатель Совета Валерий Трофимов, сообщает портал «Культурный мир Башкортостана».

В номинации «За лучшую научно-исследовательскую работу» премию получили сразу два конкурсанта – магистрант филологического факультета Башкирского государственного университета Валерия Григорьева и курсант Уфимского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации Лилия Яфаева.

В номинации «За лучшую работу прикладного характера» премия вручена студентке факультета изобразительных искусств Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова Марии Андреевой.

В номинации «За лучшую просветительскую работу, связанную с жизнью и творчеством Сергея Аксакова и его семьи», победила студентка Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Екатерина Корионова.

«За новаторство в развитии Аксаковской темы» премией отмечен студент музыкального факультета Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова Альфред Кильдигулов.

Городской Совет Уфы принял решение поощрить денежной премией двух научных руководителей за плодотворную деятельность в подготовке лауреатов премии Совета имени С.Т. Аксакова. Премии вручены доктору филологических наук, профессору кафедры сравнительно-исторического языкознания БашГУ Венере Ибрагимовой и заведующему справочно-библиографическим отделом библиотеки БГПУ им.М. Акмуллы Петру Федорову.

Благодарственными письмами за активное участие в конкурсе награждены студенты Алина Галимова и Марк Мельник.

Аксаковская премия, учрежденная депутатами городского Совета Уфы для поощрения талантливой молодежи, появилась в 1992 году. Изначально она вручалась как стипендия, а статус премии получила с 2006 года. Ежегодно за премию соревнуются студенты не только гуманитарных, но и технических учебных заведений. В этом году конкурс и премия отмечают свой 25-летний юбилей.