Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.01 ↓

EUR 68.44 ↑

30 сентября Суббота

Уфа   °

Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги «пятничного» рейда

ОБЩЕСТВО

Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги «пятничного» рейда Фото: автор

Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги «пятничного» рейда Фото: автор

УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Госавтоинспекция Башкортостана подвела итоги профилактического «пятничного» рейда. По данным ведомства, за сутки было выявлено порядка 3500 административных правонарушений на дороге. Среди них — 113 фактов выезда на встречку, где это запрещено ПДД. За управление транспортом в нетрезвом состоянии сотрудники ГИБДД задержали 96 водителей.

Теги: ГИБДД, профилактика
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть