Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги «пятничного» рейда
Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги «пятничного» рейда Фото: автор
Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги «пятничного» рейда Фото: автор
УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Госавтоинспекция Башкортостана подвела итоги профилактического «пятничного» рейда. По данным ведомства, за сутки было выявлено порядка 3500 административных правонарушений на дороге. Среди них — 113 фактов выезда на встречку, где это запрещено ПДД. За управление транспортом в нетрезвом состоянии сотрудники ГИБДД задержали 96 водителей.