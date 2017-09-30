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Ремонт дорог в Уфе выполнен на 80%

ОБЩЕСТВО

Ремонт дорог в Уфе выполнен на 80% Фото: сайт администрации Уфы

Ремонт дорог в Уфе выполнен на 80% Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», на сегодняшний день в Уфе выполнено 80% от общего объема запланированных ремонтных работ. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

В городе продолжается нанесение дорожной разметки там, где работы завершены, а также проведены все необходимые проверки качества асфальтового покрытия.

Отмечается, что разметка нанесена на улице Бессонова. Здесь был проведен масштабный объем работ. В предыдущие годы построен новый участок ливневой канализации. В этом году на 900-метровом участке — от улицы Окружной до проспекта Октября — уложены два слоя асфальтобетонного полотна, установлены новые гранитные бордюрные камни, люки колодцев выровнены по уровню верхнего слоя дорожного покрытия.

Теги: ремонт дорог
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