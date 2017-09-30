Нюша в эфире «Первого канала» призналась, что подарила мужу песню Хании Фархи Фото: скриншот видео с канала программы «Вечерний Ургант», YouTube Нюша в эфире «Первого канала» призналась, что подарила мужу песню Хании Фархи Фото: скриншот видео с канала программы «Вечерний Ургант», YouTube

УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В августе известная российская певица Нюша вышла замуж на Мальдивах за советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. В эфире «Первого канала», в программе «Вечерний Ургант» 29 сентября певица призналась, что подарила супругу песню Хании Фархи.

«Я сделала творческий подарок мужу. Я исполина песню на татарском языке. Это была песня Хании Фархи. Могу сказать, получилось достаточно легко, потому что все было сделано с любовью. Игорь вообще не ожидал, ему очень понравилось», — поделилась Нюша.

Напомним, звезда башкирско-татарской эстрады Хания Фархи ушла из жизни 27 июля 2017 года после сердечного приступа в возрасте 57 лет.