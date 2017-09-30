Студентка из Уфы стала финалисткой IV всероссийского конкурса социально активных девушек «Мисс Молодежь» Фото: предоставлено Екатериной Савельевой Студентка из Уфы стала финалисткой IV всероссийского конкурса социально активных девушек «Мисс Молодежь» Фото: предоставлено Екатериной Савельевой

УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Студентка второго курса Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, член волонтерского отряда «Палитра» Диана Акбутина вошла в состав финалисток всероссийского конкурса «Мисс Молодежь».

В среду, 27 сентября, Федеральная дирекция конкурса «Мисс Молодежь» определилась с именами девушек, которые выйдут в финал.

Основными критериями отбора являлись: реализация социальных акций (масштабность, география, результаты, креатив), медийность (количество публикаций в СМИ), активность ведения блога участницей, личные достижения (хобби, профессиональная деятельность, общественная деятельность).

Финал состоится в Москве, в Государственной Думе. Выступление участницы будет состоять из трех этапов: видеовизитка, презентация реализованных социальных акций, ответы на вопросы членов жюри. По предварительной информации, финал пройдет во второй половине ноября 2017 года. О точной дате проведения церемонии будет сообщено дополнительно.

По итогам церемонии будут выбраны: «Мисс Молодежь 2017», «Вице-мисс Молодежь 2017», «Мисс зрительских симпатий 2017».

«Среди финалисток выберут самых отзывчивых девушек страны, ведь главное в оценке жюри — красота духовная, сочетание ума и полезность благотворительных проектов. Завоевать их сердца было непросто, члены жюри будут оценивать в претендентках сочетание многих качеств, в том числе ум, успешность, честность, альтруизм», — сообщила руководитель волонтерского отряда «Палитра», кандидат педагогических наук, доцент кафедры ТимНО БГПУ Екатерина Савельева.

Список финалисток IV всероссийского конкурса социально активных девушек «Мисс Молодежь» можно посмотреть здесь.