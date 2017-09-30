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30 сентября Суббота

Уфа   °

В Уфе этно-группа «Йатаган» выпускает свой дебютный альбом «Ерем ауазы»

КУЛЬТУРА

УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе этно-группа «Йатаган» выпускает свой дебютный альбом «Ерем ауазы» / «Голос моей земли». Проект, кооторый музыканты готовили более двух лет, осуществляется совместно с первым башкирским музыкальным интернет-издательством «Афарин Records».

«Для творчества нашей группы — это историческая дата и новый этап развития, — прокомментировал руководитель группы Ильдар Шакир. -

Благодаря лейблу, который тесно сотрудничает с Германией, мы будем выходить на международный рынок, сотрудничать с более чем 100 крупнейшими музыкальными магазинами мира».

Музыканты говорят, что их цель, чтобы о башкирской культуре, музыке узнали и начали уважать во всем мире. Релиз дебютного альбома «Ерем ауазы» / «Голос моей земли» состоит из 12 треков. Среди них — народные мелодии, авторские композиции Ильдара Шакира, Урала Идельбаева, а также композиции с лауреатом всероссийских и международных конкурсов Иделем Аралбаевым.

Релиз запланирован на ноябрь. Также запланирован выход альбома на CD. Презентация альбома состоится в формате концерта.

Теги: этно-музыка
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