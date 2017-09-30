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30 сентября Суббота

Уфа   °

На транспортном форуме в Уфе состоялась презентация Восточного выезда

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе на транспортном форуме состоялась презентация Восточного выезда. В рамках тематического круглого стола Транспортного форума был представлен видеоролик, иллюстрирующий ход реализации проекта. По уточненным данным, общая стоимость проекта Восточного выезда составит 34 млрд рублей.

РБК — Уфа сообщает о возможных сроках реализации проекта строительства Восточного выезда из Уфы. При условии заключения кредитных соглашений с банками не позднее 31 января 2018 года и соглашений по трансфертам с Федеральным дорожным агентством не позднее 31 мая того же года, работы в тоннеле могут начаться в июле 2018 г., а строительства моста через реку Уфе – в августе.

Начало работ по 1,5-километровой эстакаде, которая пройдет по низменной части поймы реки Уфы, намечено на ноябрь. В июле 2019 года возможно начало строительства дорожного полотна, связывающего выезд с мостового перехода и федеральную трассу М-5. На февраль-март 2020 г. намечено начало возведения развязки автодороги Федоровка-Шакша и на пересечении с федеральной трассой М-5. В сентябре на транспортном коридоре будет оборудован пункт взимания платы за проезд.

Начало пусконаладочных работ запланировано на 1 ноября 2021 года, а ввод объекта в эксплуатацию — на 31 января.

Теги: восточный выезд, транспортный форум
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