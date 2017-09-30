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30 сентября Суббота

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В Уфе на одной площадке встретятся участники XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе на одной площадке встретятся участники XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Основная цель встречи, которая пройдет сегодня, 30 сентября, в Башкирском государственном медицинском университете, качественная подготовка, формирование необходимых навыков, знаний и компетенций у участников делегации Республики Башкортостан.

В программе: выступления, мастер-классы от ведущих экспертов региона, а также встречи и панельные дискуссии с представителями органов государственной власти и экспертного сообщества РБ.

В мероприятии запланировано участие ректора БГМУ Валентина Павлова, который в 1985 году был участником XII аналогичного фестиваля в Москве. Также ожидается приезд первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой.

Начало встречи в 11.30 по адресу: ул. Ленина 3, актовый зал.

Справка. С 14 по 22 октября в Сочи состоится XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Его цель — консолидация молодёжного мирового сообщества, укрепление международных связей, развитие межнационального и межкультурного взаимодействия.

Участниками станут более 20 000 человек из 150 стран мира. Россию представят 10 000 молодых людей из 85 субъектов. В числе участников лидеры молодёжных НКО, молодые журналисты, ученые и преподаватели, лидеры молодёжных организаций политических партий, студенческого самоуправления, студенческих спортклубов, творческая молодёжь.

Регистрация для участников закрылась 1 мая, от республики подано более 1200 заявок. По итогам была сформирована делегация РБ из 200 представителей молодежи.

Теги: фестивали, молодежь
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