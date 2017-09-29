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Имеющиеся в наличии вакцины против гриппа обеспечат защиту от штаммов вируса, которые актуальны в нынешнем эпидсезоне – Роспотребнадзор по Башкирии

ОБЩЕСТВО

Имеющиеся в наличии вакцины против гриппа обеспечат защиту от штаммов вируса, которые актуальны в нынешнем эпидсезоне – Роспотребнадзор по Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Имеющиеся в наличии вакцины против гриппа обеспечат защиту от штаммов вируса, которые актуальны в нынешнем эпидсезоне – Роспотребнадзор по Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Имеющиеся в наличии вакцины против гриппа обеспечивают защиту от штаммов вируса, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическим сезоне, отметили в Роспотребнадзоре по РБ.

На сегодняшний день в Башкортостане привиты против гриппа 18,4% населения (за аналогичный период прошлого года это число было выше — 23,7% ): 750 559 человек, из которых 580 065 – взрослые и 163 469 – детей. В том числе за счет средств работодателей и личных средств были привиты более семи тысяч, остальные – за счет средств федерального бюджета.

В ведомстве добавили, в настоящее время в республике по-прежнему наблюдается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, грипп не регистрируется. При этом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога. Прививочная кампания продолжается.

Теги: Роспотребнадзор по РБ, вакцинация против гриппа
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