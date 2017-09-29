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29 сентября Пятница

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Прививаться от клещей на следующий год стоит начать уже сейчас – Роспотребнадзор по Башкирии

ОБЩЕСТВО

Прививаться от клещей на следующий год стоит начать уже сейчас – Роспотребнадзор по Башкирии Фото: Олег Яровиков

Прививаться от клещей на следующий год стоит начать уже сейчас – Роспотребнадзор по Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Специалисты Роспотребнадзора по РБ советуют: чтобы обезопасить себя от клещей в следующем году, начать прививаться надо уже в октябре-ноябре текущего года.

Предпочтительнее начинать вакцинацию осенью, чтобы вторую прививку сделать весной — в марте-апреле, отмечают в ведомстве. Оптимальный интервал между первой и второй прививками составляет пять-семь месяцев. Получив две прививки, ко времени появления клещей в природе, человек уже защищен от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Ревакцинация проводится через год после завершения курса вакцинации. В последующем, отдаленные ревакцинации проводятся каждые три года однократно.

Прививку против КВЭ можно сделать в прививочных кабинетах поликлиник. Ежегодно в республике против КВЭ прививается более 30 тысяч человек.

Между тем, в лечебно-профилактические организации РБ с начала эпидсезона по поводу присасывания клещей обратились более 10 тысяч человек, из них 38% дети.

Иммуноглобулинопрофилактику получили 40% обратившихся, в том числе 89% детей.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в РБ и его филиалах исследовано около девяти тысяч клещей, снятых с людей, на наличие вируса клещевого энцефалита, инфицированность составила 3,4% (в 2016 году – 6,1%).

Также отмечается снижение инфицированности клещей из природы, удельный вес клещей зараженных вирусом КВЭ составил – 0,6% (2016 г. – 0,9%). А вот инфицированность боррелиями (возбудителями болезни Лайма) наоборот возросла в два раза с 4,3% в 2016 году до 9,6% в 2017-ом.

Как сообщало ИА «Башинформ», в этом году в республике зарегистрировано 20 случаев заболевания КВЭ и 29 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Теги: вакцинация, клещевой энцефалит
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