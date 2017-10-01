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1 октября Воскресенье

Уфа   °

ФК «Уфа» попробует заработать очки в гостях у московского ЦСКА

СПОРТ

ФК «Уфа» попробует заработать очки в гостях у московского ЦСКА Фото: Дмитрий Слезин

ФК «Уфа» попробует заработать очки в гостях у московского ЦСКА Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 1 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Футбольная «Уфа» приехала в Москву с хорошим настроением. Команда 24 сентября обыграла тульский «Арсенал» с минимальным счетом — 1:0. Теперь «горожанам» придется побороться за очки с ЦСКА, которые в последнее время не радуют своих болельщиков.

«Армейцы» вылетели из Кубка России, проиграв курскому «Авангарду». Затем московские футболисты сыграли вничью с «Динамо», а после с разгромным счетом уступили «Манчестер Юнайтед» — 1:4. В турнирной таблице РФПЛ команда Виктора Гончаренко находится на 4-й строчке, набрав за 11 матчей 20 очков.

«Уфимцы» после 11 туров российского чемпионата отстают от ЦСКА на 7 очков. До игры с «Арсеналом» игроки башкирского клуба с 5 августа не знали, что такое победа.

Впрочем, букмекеры и футбольные эксперты практически уверены: «уфимцы» уедут из Москвы с поражением.

Начало матча ЦСКА (Москва) — «Уфа» 1 октября в 16.00 по уфимскому времени.

Теги: футбол
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