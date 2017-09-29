ГИБДД предупреждает о массовых проверках в Башкирии
ГИБДД предупреждает о массовых проверках в Башкирии Фото: ГИБДД по РБ
ГИБДД предупреждает о массовых проверках в Башкирии Фото: ГИБДД по РБ
УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
С сегодняшнего дня в Башкортостане начинаются массовые проверки водителей. Они связаны с предстоящими выходными, традиционно к концу недели транспортный поток в республике увеличивается в разы. Профилактические мероприятия проводятся для поддержания безопасности на дорогах.
Водителей просят соблюдать скоростной режим, очередность проезда, выполнять требования сигналов светофора и дорожных знаков. Особое внимание инспекторы будут уделять выявлению нетрезвых водителей.