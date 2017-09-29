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29 сентября Пятница

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Уфа вошла в Топ-15 городов по количеству полос для автобусов

ОБЩЕСТВО

Уфа вошла в Топ-15 городов по количеству полос для автобусов Фото: ИА «Башинформ»

Уфа вошла в Топ-15 городов по количеству полос для автобусов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфа заняла 11 строчку в неофициальном рейтинге городов России по длине выделенных полос для общественного транспорта.

Отмечается, что в Уфе на 1 млн 111 тысяч человек приходится 16,6 км полос, выделенных для общественного транспорта. На тысячу человек — 14,9 м выделенных полос.

Для подсчета рейтинга суммировалась длина выделенных полос наземного транспорта в городе. Если полоса двусторонняя, она учитывалась дважды. Полученная сумма делилась на число жителей и умножалась на тысячу, так определилась длина в метрах в расчете на тысячу жителей.

Авторы рейтинга — Александр Егоров и Дмитрий Лебедев.

Подробную информацию можно найти здесь.

Теги: общественный транспорт, дорожное хозяйство
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