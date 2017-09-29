Все наши инновационные проекты направлены на развитие системы образования в Башкортостане - ректор БГПУ им. М. Акмуллы Раиль Асадуллин Фото: автор







Все наши инновационные проекты направлены на развитие системы образования в Башкортостане - ректор БГПУ им. М. Акмуллы Раиль Асадуллин Фото: автор

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

«Все наши инновационные проекты направлены на развитие системы образования в Башкортостане, мы хотим показать то, чем мы можем поддержать республику», — заявил на пресс-конференции, посвященной 50-летнему юбилею БГПУ им. М. Акмуллы, ректор вуза Раиль Асадуллин.

Башкирский государственный педагогический университет является крупнейшим научно-образовательным, культурным и общественным центром региона. Здесь реализуется широкий спектр образовательных программ, которые постоянно совершенствуются в соответствии с запросами рынка труда. Образовательный и научный потенциал позволяет университету быть одним из ведущих центров развития педагогического образования России. В качестве подтверждения этому можно отметить присвоение Министерством образования и науки РФ БГПУ им. М. Акмуллы статуса опорного гуманитарного вуза России.

Педагогический вуз включен в состав сетевого Университета Шанхайской организации сотрудничества, куда входят более сотни высших учебных заведений мирового образовательного пространства. Успешно развиваются совместные программы бакалавриата и магистратуры с университетами Китайской Народной Республики, Казахстана, Кыргызстана. Деятельность университета в составе УШОС — это обеспеченность выпускников двойными дипломами, пока для магистратуры, а в дальнейшем и для бакалавриата. Это международные связи, возможность академической мобильности, качественный состав преподавателей, выдающиеся аудитории и условия для развития себя как личности.

«Мы стали первыми в РБ среди педвузов по созданию центров компетенций, они становятся центрами профессионального роста будущих учителей. Мы первыми открыли уникальную структуру — детский сад для детей студентов и аспирантов. По такой же модели открылся детский сад Республиканского кардиологического центра. Открыт Институт семьи и детства, который объединяет не только все кафедры, работающие в интересах семьи и детства, но и систему образования в социальных структурах, — отметил Раиль Асадуллин. — Наша гордость — цифровые технологии, в рейтинге вузов в этом мы первые в десятке. Впервые в образовательной вузовской системе РБ мы запустили проект дистанционного образования, когда студенты дневного отделения могут прослушать все курсы в режим онлайн. Апробация показывает интерес студентов, методика совершенствуется. Таким образом, мы будем первым вузом Башкирии, который ведет цифровые технологии полномасштабно. К юбилею БГПУ создали социально образовательный центр «Салихово» в Чишминском районе. На базе инновационной площадки «Звездочки» студенты и педагоги отрабатывают профессиональные компетенции, а также разрабатывают и внедряют технологии, позволяющие получить качественно новые образовательные результаты, соответствующие современным требованиям».