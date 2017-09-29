УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе предлагают упорядочить работу пунктов приема металлолома. С начала года общий ущерб от действий вандалов в Уфе составил более 8 млн рублей. Значительную часть этой суммы составляют последствия воровства изделий из цветных и черных металлов, применяемых в коммунальном хозяйстве и на объектах инженерной инфраструктуры. Особенно от краж металлоконструкций страдают городские кладбища. В 2016 году в Уфе было зарегистрировано 12 обращений по факту кражи и порчи оград на кладбищах, а с начала этого года — еще три.

Вандалы нередко покушаются и на важные объекты городской инфраструктуры. Так, с фонтана у Телецентра злоумышленники украли 147 латунных форсунок. В августе 2017 года было похищено четыре дорожных контроллера, управляющих работой светофоров на перекрестках. В сентябре было украдено еще три таких устройства. Цена одного контроллера составляет 70 тысяч рублей, а общая стоимость похищенного оборудования — 490 тысяч.

По мнению экспертов, ситуацию может существенно улучшить усиление контроля работы точек приема металлолома — как показывает практика, количество краж во многом зависит от колебаний стоимости сдаваемого сырья.

«Мы предлагаем упорядочить работу пунктов приема металлолома, а именно, запретить их размещение в гаражах, а на прилегающей территории установить камеры видеонаблюдения, — заявил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Владимир Чернов. — Кроме предъявления документов, подтверждающих законность приобретения частными лицами сдаваемого сырья, с лиц, сдающих металлический лом, нужно требовать документ, разрешающий демонтаж от соответствующей коммунальной службы».