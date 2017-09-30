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30 сентября Суббота

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Фестиваль «Голоса России» продолжает ансамбль песни и танца Республики Татарстан

КУЛЬТУРА

УФА, 30 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Фестиваль «Голоса России» в Уфе продолжает ансамбль песни и танца Республики Татарстан. 30 сентября фестивальную эстафету принимают любимцы уфимских зрителей — Государственный ордена Дружбы народов ансамбль песни и танца Республики Татарстан (Казань). Лауреат всесоюзного и всероссийских конкурсов, коллектив ведет широкую гастрольную деятельность в России и за рубежом. В репертуаре — музыка и танцы более 100 народностей.

«Мы рады участвовать в многонациональном многоголосии нашей великой страны, которое проходит в рамках Всероссийского фестиваля «Голоса России», — поделился художественный руководитель коллектива Айрат Хаметов. — Республику Татарстан и Республику Башкортостан связывают узы братства и дружбы. В преддверии 80-летнего юбилея ансамбль с удовольствием представляет программу «Золотой фонд»».

24 сентября в Уфе впервые стартовал Всероссийский фестиваль хоров, ансамблей песни и танца «Голоса России». На сцене ГКЗ «Башкортостан» выступили гости из Новосибирска — Государственный академический Сибирский русский народный хор.

4 и 17 октября концерты проекта также состоятся на сцене Городского дворца культуры. 4 октября — концерт прославленных музыкантов — Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. 17 октября фестивальную программу завершит Фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас» г. Уфы, который по праву считается визитной карточкой профессионального искусства Башкортостана.

Проект призван продемонстрировать многообразную палитру коллективов, ориентированных на продвижение фольклорных традиций России.

Организаторы — Министерство культуры РБ, администрация Уфы, Башкирская государственная филармония.

Теги: фестиваль
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