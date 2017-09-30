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В Уфе спектакль «Самоубийца» ставят с декорациями в стиле русского авангарда

КУЛЬТУРА

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Национальном молодежном театре РБ им. М. Карима утвердили окончательную дату премьеры комедии «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана. Спектакль «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана рассказывает про общество с его мелкими, слишком личными интересами. Здесь жизнь отдельного человека, его свобода, теряют значимость. Первые зрители смогут увидеть постановку уже 28 и 29 октября.

«С артистами мы интенсивно репетируем почти каждый день, а наши цеха полностью погрузились в работу. Спектакль сможем представить уже в октябре», — говорит режиссер постановки и художественный руководитель Молодежного театра Мусалим Кульбаев. Замыслу режиссера сделать из спектакля комедию на грани с фантасмагорией отвечают и декорации.

«Декорации мы выполним в стиле русского авангарда 1920-1930 годов. Это послужит, в том числе, отсылкой к той эпохе, о которой идет речь в пьесе. А вот костюмы слегка осовременим, сделав их более привлекательными для современного зрителя», — рассказала художник-постановщик Юлия Гилязова.

В постановке задействована практически вся русская труппа НМТ РБ. В постановочной группе также работают композитор Ришат Сагитов и хореограф Александр Родионов.

Теги: премьера, Молодежный театр
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