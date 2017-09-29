В Уфе продолжаются юбилейные мероприятия БГПУ им. М. Акмуллы, вуз отметил свое 50-летие Фото: Олег Яровиков В Уфе продолжаются юбилейные мероприятия БГПУ им. М. Акмуллы, вуз отметил свое 50-летие Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе продолжаются торжественные мероприятия, посвященные юбилею БГПУ им. М. Акмуллы. В январе текущего года вуз отметил 50-летие своего существования.

2 октября в педуниверситете состоится открытие Центра инклюзивного образования, а также пройдет круглый стол «Территория детства: проблемы и инновационные пути решения». В 11.00 на территории 5-го учебного корпуса состоится закладка «Аллеи педагогической славы». Такой подарок родному университету преподнес факультет психологии. Ветераны педагогического труда посадят саженцы деревьев, заложив основу аллеи.

В этот же день в 12.00 во втором корпусе начнет работу выставка «Тебе, Учитель, посвящается». Здесь же в читальном зале им. Р.Г. Кузеева будет презентована юбилейная книга «Башкирский государственный педагогический университет. 50 лет созидания». В 17 часов концертном зале в корпусе №7 состоится праздничный концерт «Пой учителю хвалу».

3 октября студенты презентуют свои инновационные и научные проекты. В 12.00 в 3-м учебном корпусе ожидается открытый онлайн-урок «Есть сила благодатная и созвучье слов живых» с участием ректора Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргариты Русецкой, заслуженного учителя РБ Татьяны Грачёвой, послов русского языка в мире. В 19.00. на площади им. М. Акмуллы состоится праздничный флешмоб «Я люблю русский язык» и лазерное шоу «Процветай, родной университет!».

4 октября в ГКЗ «Башкортостан» пройдут церемония вручения ведомственных наград и торжественное собрание «Полвека роста и развития», посвященное 50-летию БГПУ.

5 октября в БГПУ выберут лучшую педагогическую династию Башкортостана. В 12.00 пройдет церемония включения новых имен в Галерею профессоров. В 14.00 в спортивном зале 2-го учебного корпуса торжественно откроют «Галерею славы спорта БГПУ им. М. Акмуллы».

6 октября состоятся торжественное собрание коллектива, посвященное Дню Республики Башкортостан, с вручением дипломов стипендиатам Президента РФ, Правительства РФ, Главы РБ, церемония вручения журналистских премий им. М. Акмуллы «Освещая, просвещаем», а также вечер воспоминаний «Три эпохи в истории вуза».